وقالت القواس في لقاء خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى كلفها رئاسة مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى، واصفة إياه بـ"الصرح الأكاديمي الذي يشبه لبنان برُقيه وعراقته وتنوعه".

وأضافت: "يجسد الكونسرفتوار الوطني في لبنان الحضارة منذ تأسيسه مع الموسيقار الراحل وديع صبرا، وبازدهاره مع الدكتور وليد غلمية، رمزا وطنيا موسيقيا ثقافيا نعتز به، وأعوّل على خبرتي كمؤلفة موسيقية للخروج من أزمتنا التي نعيشها بالفكر الموسيقي".

وتابعت: "الموسيقى جسر عبور إذ بإمكاننا الخروج بها من لبنان إلى العالم. سنبدأ بتفاصيل لا تخطر على البال في هذا الزمن الصعب كي نصل إلى مستوى عال من التعليم والإبداع".

وكشفت القواس عن أولوياتها في المنصب الجديد قائلة: "أضع على رأس قائمة أولوياتي الأساتذة والموسيقيين في المعهد، وسأعمل على إعادة ترتيب جديدة بعد مغادرة الموسيقيين الأجانب، وبالتالي على عودة الأوركسترا الشرقية. سنعمل معا على تسوية الأوضاع الراهنة للأساتذة والموسيقيين والطاقم الإداري في المعهد الوطني بشكل يليق بكفاءاتهم وجهودهم".

وأوضحت: "نريد إيصال الموسيقى لكل لبنان، وستتضمن استراتيجيتنا شراكة مع القطاعات الرسمية ذات الصلة، ومع المجتمعِ الأهلي والمدني والقطاعات الثقافية المتنوعة لنستطيع تشكيل حالة ثقافية تخرجنا من القوقعة التي وضعنا فيها قسرا، كما ستتضمن الخطة تفعيل العلاقات العربية والدولية، واتفاقيات شراكة مع كبرى المؤسسات الموسيقية العربية والعالمية".

وأردفت: "ينتظرنا تحد كبير يحتاج لعدة عمل واستراتيجية وتصميم، لنكون على قدر التطلعات المأمولة. برنامج العمل سيكون حافلا ويتضمن رؤية تمكننا أن نكون على المستوى المرجو، وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، خصوصا أننا سنعمل من الصفر بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بها مؤسستنا بسبب الأزمات التي ألمّت بلبنان، وسأضع كل علاقاتي الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة".

وختمت القواس حديثها بالقول: "المهمة ليست في مجال المنافسة بين المرأة والرجل بل يتمحور الموضوع في هذه اللحظة حول كيفية التفكير للخروج بأفكار خلاقة في زمن إعادة بناء المؤسسات. نريد إعادة بناء كل شيء في بلدنا".

من هي هبة القواس؟

والفنانة هبة القواس، ابنة مدينة صيدا جنوب لبنان وتعتبر من رواد فن الأوبرا العربية.

حصلت على درجة الدكتوراه في التأليف الموسيقي من أكاديمية كراكوف الموسيقية البولندية، وشاركت في تأليف المناهج الموسيقية في لبنان للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وشغلت القواس منصب أستاذة التأليف الموسيقي والغناء الأوبرالي في المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى منذ عام 1995، إلى جانب مناصب عديدة في هذا المجال.

ونالت العديد من الجوائز والأوسمة في لبنان والعالم العربي، وفي رصيدها العديد من المؤلفات الموسيقية المميزة.