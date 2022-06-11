ونقل تقرير لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية عن مصادر، قولها إن شاكيرا وبيكيه يحرصان على تجنيب أطفالهما التعرض للأذى في الاتفاق الذي يتضمن شروط الانفصال.

وأضاف التقرير، أن الطرفين يعتبران تأثير انفصالهما على الأطفال أولوية، مقارنة بالأمور والتفاصيل الأخرى.

كذلك أشار التقرير إلى اجتماع قريب بين بيكيه وشاكيرا لبحث تفاصيل عدة مرتبطة بالانفصال، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وستصدر المغنية الشهيرة وقلب دفاع برشلونة الإسباني بيانا مشتركا، وسط مخاوف من أن يخرج الوضع عن السيطرة وينتهي الأمر كما حدث بعد انفصال شاكيرا عن صديقها السابق أنطونيو دي لا روا، حيث اختتمت علاقتهما بدعوى قضائية ومطالبة بتعويضات.

وكانت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، قد أكدت انفصالها عن والد طفليها بيكيه، حيث قالت في بيان: "نأسف لتأكيد أننا افترقنا. من أجل صالح طفلينا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما. شكرا لتفهمكم".

ورغم أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا قط، فإن علاقتهما استمرت 11 عاما، وأثمرت عن طفلين، بعدما اشتعلت شرارة حبهما الأولى في كأس العالم 2010، عندما التقيا خلال تصوير أغنية خاصة بالحدث الرياضي العالمي.