فالممثل الذي فقد القدرة على التحدث بعد خضوعه لعلاج سرطان الحلق في عام 2014، عاد للظهور في الجزء الثاني من الفيلم، إلى جانب النجم توم كروز، ليشترك مع شخصية آيس مان التي أداها بالمرض ذاته.

تحدث كيلمر بعدة كلمات خلال الفيلم، لكن صوته الذي ظهر في المشاهد كان من إنتاج برامج الذكاء الاصطناعي كلياً.

وأعلن فال كيلمر في أغسطس 2021 أنه دخل في شراكة مع شركة سونانتيك لإنشاء صوت خاص به مدعوم من الذكاء الاصطناعي.

وحسبما أوضحت جامعة نورث إيسترن، زود كيلمر شركة سونانتيك بساعات من اللقطات الأرشيفية التي تظهر صوته الحقيقي في الحياة وفي السينما، والتي تمت تغذية خوارزميات البرنامج بعد ذلك بها، ليتم لاحقاً استخدام التقنية نفسها للاستعانة بصوت كيلمر في الفيلم.

وقال الأستاذ في جامعة نورث إيسترن في علوم واضطرابات الاتصال روبال باتيل: "إن عمل سونانتيك مع كيلمر كان بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا التوليف الصوتي على مدى العقد الماضي".

وأضاف: "ما كان في السابق عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب ساعات من الصوت المسجل أو المؤرشف لإنشاء أو استعادة صوت، هو اليوم أكثر انسيابية وتقدماً من أي وقت مضى".

وأوضحت سونانتيك إنها أنتجت أكثر من 40 نموذجاً صوتياً مختلفاً، واختارت الأفضل والأعلى جودة والأكثر تعبيراً، مضيفة أن هذه الخوارزميات الجديدة مدمجة الآن في محرك الشركة الصوتي، بحيث يمكن للعملاء في المستقبل الاستفادة منها تلقائياً أيضاً.

بدوره، قال كيلمر: "أنا ممتن للفريق الذي أعاد إنتاج صوتي ببراعة وبطريقة لم أتخيلها من قبل".

وأضاف: "قدرتنا على التواصل هي جوهر وجودنا في الحياة، كانت هذه فرصة لسرد قصتي، بصوت يبدو أصيلاً ومألوفاً... أعتبر ذلك هدية خاصة بشكل لا يصدق".

ويعد توم كروز وزميله فال كيلمر الوحيدان اللذان أعادا تمثيل دوريهما في الفيلم، بناء على طلب الأول، الذي كان شرطه لقبول العودة، وجود كيلمر إلى جانبه في الجزء الثاني.