والأسبوع الماضي، أكدت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، شاكيرا، انفصالها عن والد طفليها، جيرارد بيكيه، بعد علاقة استمرت 11 عاما.

ونشرت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، وهي ترقص إلى جانب النجوم المشاركين في البرنامج الجديد "Dancing With Myself"، نيك جوناس ولايزا كوشي.

وفي الفيديو المنشور، تجنبت شاكيرا الإشارة إلى أي شيء له علاقة بالانفصال.

ولقي المقطع رواجا كبيرا، حيث شاهده أكثر من مليون ونصف مشاهد في أقل من 24 ساعة، إلى جانب آلاف التعاليق.

وقال أحد المعلقين: "نحبك يا شاكيرا، فيما ذكر آخر"ابقي قوية.. أنت الأفضل".

ورغم أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا قط، إلا أن علاقتهما استمرت 11 عاما، وأثمرت عن طفلين. واشتعلت شرارة حبهما الأولى في كأس العالم 2010، عندما التقيا خلال تصوير أغنية خاصة بالحدث الرياضي العالمي.