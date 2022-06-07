وأوضحت شرطة المديرية أن المدعوة مريم ناصر (25 عاما) قتلت زوجها بدر محمد (25 عاما) بتوجيه عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسمه، ثم ذبحته ومثلت بجثته وقطعت أطرافه ووضعت الجثة في التنور (الفرن) لإحراقها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة حاولت الانتحار بعد ارتكاب جريمتها، وذلك بشرب جرعات كبيرة من مبيد حشري.

وكانت الشرطة قد تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، ونقلت المتهمة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها.

وذكرت مصادر أمنية أن ارتكاب السيدة لجريمة القتل "عائد لخلافات أسرية بين الزوجين".