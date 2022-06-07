وسبق لكينيتشي هوري تحطيم العديد من الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر على متن قارب يعمل بالدواسات قام بها سنة 1993، بالإضافة إلى عبوره المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع من مواد معاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج، عام 2008.

وفي أحدث مغامراته، انطلق هوري على متن زورقه الشراعي من سان فرانسيسكو في 27 مارس، ووصل يوم 4 يونيو إلى كيب هينوميساكي في اليابان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن هوري قوله: "اجعل أحلامك تغدو حقيقة. حدد هدفك، واعمل بجد على تحقيقه، وستكتشف أن حياة جميلة أصبحت بين يديك".

وأضاف المغامر الياباني: "لم أكن أعتقد أنني سأبحر في سن الـ83 لكني ما زلت بصحة جيدة ولم أرغب في تفويت هذه الفرصة. التحديات مثيرة لذا أود الاستمرار في المحاولة".

وكان هوري حديث وسائل الإعلام في عام 1962، عندما أصبح الشاب البالغ من العمر 23 عاما وقتها، أول شخص يبحر بمفرده من دون توقف عبر المحيط الهادئ، من اليابان إلى كاليفورنيا.