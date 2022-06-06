ووفق تدوينة لشاب هندي على منصات التواصل الاجتماعي، فقد فوجئ داخل كوب القهوة الذي طلبه عبر أحد تطبيقات توصيل الطعام، بقطعة دجاج.

ونشر سوميت سوراب صورة للقهوة التي اكتشفت زوجته وجود قطعة دجاج فيها، بعدما تذوقته ولم تستسغ طعمه، حسبما ذكر موقع "إنديا توداي".

ووفق سوراب فقد تواصلت الشركة معه، واقترحت أن تمنحه عضوية أعلى من تلك التي يمتلكها حاليا في التطبيق الذي يستخدمه لطلب الطعام، تعويضا عما حدث.

كذلك اعتذر المقهى "ثيرد ويف" عن الخطأ، قائلا إن فريقا منه سيتواصلون مع سوراب.

وحظي منشور سوراب بتعليقات غاضبة على مواقع التواصل، حيث قال أحدهم: "هل يعقل في وقت باتت فيه القهوة تصنع بالآلات أن نجد دجاجا فيها؟ لا أستطيع تخيل كيف وصلت!".