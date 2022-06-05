وبدأ النجم البرازيلي السابق رونالدو رحلة طويلة بالدراجة من بلد الوليد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا، الأحد، للوفاء بوعد قطعه على نفسه في حالة صعود ناديه إلى الليغا.

من المتوقع أن يسافر رونالدو وشريكته عشرات الكيلومترات الأحد على طول طريق تقليدي يؤدي إلى ضريح مشهور في شمال غرب إسبانيا.

وبدأ رونالدو الرحلة عند ملعب بلد الوليد، على بعد 450 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا.

وقال رونالدو لوسائل الإعلام الإسبانية: "ستكون رحلة جميلة. أعلم أنني سأعاني جسديا، لكنها ستكون تجربة لا تنسى".

وأوضح رونالدو أنه تعهد بالقيام بالرحلة بعد هبوط بلد الوليد الموسم الماضي.

ويرافق أشخاص آخرون رونالدو وشريكته لمساعدتهما أثناء الرحلة.

واشترى رونالدو، الفائز بكأس العالم مرتين ومهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، حصة قدرها 51 بالمئة من أسهم النادي عام 2018 عندما كان بلد الوليد لا يزال يلعب في دوري الدرجة الأولى.