وتصدر وسم "متحرش_التكنو" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد انتشار مقطع صوتي لإحدى الطالبات تروي تعرض زميلاتها للتحرش من قبل "المدرس"، قائلة إنه يحمل درجة "الدكتوراه".

ونشرت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بـ #متحرش_التكنولوجيا، فإننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله، وبهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة وأساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء".

وأضافت: "ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة، والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان".

وأكدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أنها "ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر".

من جانبه، نفى الدكتور المتهم بالتحرش تلك التهم، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قائلا إنها "محاولات لتشويه سمعته"، متوعدا بـ"التصدي لها بالطرق القانونية".