وخلال مباراة ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أيام، فقد اللاعب الدنماركي هولغر رون أعصابه بشكل غريب وبدأ بالصراخ.

وخلال استراحة بين الأشواط، انفجر رون غاضبا وبدأ بالصراخ بالدنماركية "ارحلي" تجاه والدته التي كانت في المدرجات.

وقامت والدة اللاعب بالرحيل بالفعل والخروج من الملعب بعد نوبة الغضب، خلال المباراة التي خسرها أمام النرويجي كاسبر رود.

وتعرض رون البالغ من العمر 19 عاما فقط، لهجمة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب معاملته لوالدته خلال اللقاء.

ومن ناحيته، برر رون بعد اللقاء، الواقعة، نافيا أن يكون الصراخ موجها لوالدته: " لم أطلب من والدتي الخروج. لقد خرجت لوحدها. كان صراخي موجها لشخص آخر".

ولكن تفسير رون لم يقنع الكثيرين، الذين أكدوا أن صراخه كان موجها بشكل واضح لوالدته، خاصة وأنه كان يتحدث بشكل مستمر معها ومع مدربه خلال اللقاء العصيب.