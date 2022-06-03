يتنافس على جوائز المهرجان 36 فيلما بين طويل وقصير من بينها ثمانية أفلام خليجية بجانب 44 فيلما ضمن برنامج العروض الموازية.

وشمل حفل الافتتاح تكريم اسم الممثل السعودي الراحل خليل الرواف (1895-2000) وكذلك اسم المخرج والمنتج الكويتي الراحل خالد الصديق (1945-2021) كما شمل الحفل إعلان أسماء الأعمال الفائزة في مسابقة السيناريو غير المنفذ والتي استقبلت هذه الدورة 235 مشاركة.

وقالت الكاتبة والمخرجة هناء العمير رئيس مجلس إدارة جمعية السينما السعودية "يبدأ المهرجان برامجه الثرية والمتنوعة لهذا العام بزيادة في عدد الندوات، والدورات، والورش التدريبية، ويشهد هذه السنة المزيد من إصدارات الكتب والمطبوعات، وتوسعا في سوق الإنتاج ومشاركيه".

يتضمن البرنامج الممتد حتى التاسع من يونيو تنظيم أربع ندوات تناقش (الراوية السعودية في السينما) و(مفهوم الفيلم السعودي) و(شعرية السينما وجمالياتها) و(التعامل القانوني مع منصات البث العالمية) إضافة إلى ست ورش متخصصة وإصدار 14 كتابا.

قدم حفل الافتتاح الممثل إبراهيم الحجاج والممثلة سارة طيبة، وعقب انتهاء مراسم الافتتاح عرض المهرجان الفيلم القصير (رقم هاتف قديم) من تأليف وإخراج علي سعيد في عرضه العالمي الأول.