فقد بدا صغير كامبريدج، الذي بلغ الرابعة من عمره مؤخراً، وهوي يغطي أذنيه فوق شرفة قصر باكنغهام أثناء تحليق الطائرات احتفالاً في سماء المكان.

وأعادت ملابس الأمير لويس، الذي ارتدى زي بحار أزرق مع ياقة مخططة وأكمام وسراويل قصيرة، الأذهان إلى عام 1985 عندما وقف والده الأمير ويليام على شرفة القصر لمشاهدة عرض جوي في عيد ميلاد الملكة عندما كان في الثالثة من عمره.

وشوهد الأمير لويس، الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب العرش، لأول مرة مع أشقائه الأكبر سناً، الأميرة شارلوت والأمير جورج، في عربة تتجه إلى قصر باكنغهام.

كما لوح بحماس للجمهور قبل أن تهمس له أخته وتدفع يده لأسفل لكنه سرعان ما بدأ يلوح مرة أخرى.

وشكرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاماً في مستهل فعاليات تستمر أربعة أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.

وبدأت الاحتفالات بعرض عسكري في وسط لندن، وتلقت الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندي وضابط من شرفة قصر بكنغهام.

يشمل الاحتفال قداس شكر الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنغهام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى بجميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.