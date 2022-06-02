وتتضمن الدورات التدريبية الرائجة التقديم التلفزيوني والصحافة الإلكترونية وتحرير مواد الفيديو والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما ستقدم الأكاديمية مجموعة جديدة من الدورات التدريبية التي تركز بشكل أساسي على "الإبداع" ضمن مجال تصميم الجرافيك و"موشن غرافيك" وإنتاج الإعلانات والإخراج الإبداعي والفني.

تم تأسيس الأكاديمية بهدف تعزيز مهارات الشباب، وتمكينهم بأسس المعرفة، ومنحهم الثقة اللازمة لتطوير قدراتهم لمواكبة العصر الرقمي. تم تصميم برنامج الدورات التدريبية لاستقطاب المبتدئين ممن يسعون لدخول عالم الإعلام وممارسة المهنة بشكل عملي، بالإضافة إلى المحترفين الذين يودون صقل مهاراتهم في أساليب الخطابة والعرض والتقديم، فضلاً عن توفير التدريب الإعلامي، وتحسين معارفهم في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومنحهم فرصة التطبيق العملي لصناعة المحتوى وإنتاجه.

وصرح نارت بوران، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية" التي تعد "سكاي نيوز عربية" إحدى أصولها الإعلامية: "يعد التدريب الإعلامي ضرورة أساسية في كافة المؤسسات، ويجب أن يشمل مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. إذ يجب أن تُتاح الفرصة لكل موظف في كل شركة، بدءاً من أصغر المناصب الوظيفية وصولاً للمسؤولين التنفيذيين للارتقاء بمهاراتهم وصقلها في مجال العرض والتقديم والتدريب الإعلامي".

وأضاف "نحن نعيش في بيئة تشهد تطوراً هائلاً في المجال الرقمي، ولابد أن نواكب الاتجاهات والابتكارات الرقمية السائدة لدخول ميدان المنافسة بخطى واثقة في هذا المجتمع الحديث. أفتخر بما حققته أكاديمية سكاي نيوز عربية في احتضان المواهب المتعددة التي استفادت من برنامجنا التدريبي".

وعملت أكاديمية سكاي نيوز عربية على تدريب أكثر من 350 خريجاً حتى يومنا هذا، من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد استضافت ورش عمل، وأقامت دورات تدريبية بقيادة نخبة من الإعلاميين العرب ممن يمتلكون باعاً طويلاً من الخبرة، ومنهم مقدمتا البرامج التلفزيونية الشهيرتان شنتال صليبا ورمزة زخريا، إلى جانب المتحدثين المميزين الذين تم استضافتهم ومنهم نديم قطيش. كما قامت الأكاديمية بتدريب أكثر من 40 مؤسسة حكومية وخاصة لصقل مهارات المدراء التنفيذيين لديهم، وتعريفهم على أحدث التقنيات لتطوير خبراتهم في قطاعاتهم المختلفة.

كما صرحت مهرة اليعقوبي، مدير أكاديمية سكاي نيوز عربية: "نحن سعداء بالنجاح الذي سطرته الأكاديمية، وأنا فخورة بخريجينا جميعاً. بصفتنا مؤسسة تحتل موقع الريادة في قطاع الإعلام، ندرك أهمية رعاية المواهب الإعلامية، ونحن ملتزمون ببناء مستقبل رائد لصناعة الإعلام وتمكين أصحاب المواهب الإعلامية، فضلاً عن تعزيز القطاعات الأخرى من خلال تزويد المهنيين بها بالمهارات الإعلامية والرقمية التي يحتاجون إليها لتحقيق التقدم المنشود".

للانضمام للدورات التدريبية بالأكاديمية، أو لتسجيل اهتمامك بإحداها، أو للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج المتاحة، قم بزيارة:

www.academy.skynewsarabia.com