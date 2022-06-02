وفوجئ الطلبة وذويهم عند توجههم إلى لجان الامتحان بأن الوزارة قررت تأجيله، بعد أن انتشرت أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل فجر الخميس.

وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن التسرب تجاوز ذلك أيضا ليصل إلى الأسئلة الاحتياطية التي كانت معدة لتوزيعها على الطلبة في حال تسربت الأسئلة الأصلية.

وأعلنت لجنة التربية في البرلمان العراقي عقب الحادث، تشكيل لجنة وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع، ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وأثارت الواقعة غضبا شعبيا عارما، وسط مطالب بإقالة وزير التعليم علي الدليمي.

ويعد ملف التعليم من التحديات البارزة في العراق، الذي يكافح منذ سنوات للقضاء على الإرهاب.

وقبل أيام، صدر تقرير عن البنك الدولي أشار إلى أن 90 بالمئة من تلاميذ العراق لا يفهمون ما يقرأون.

ووافق البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لدعم الابتكارات من أجل التعلم في 3 محافظات عراقية.