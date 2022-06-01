وكان في استقبال ملكة إسبانيا سيدة موريتانيا الأولى مريم فاضل الداه في مطار أم التونسي الدولي في نواكشوط، إذ أجرت معها مباحثات بحضور السفير الإسباني في موريتانيا.

ومن المنتظر أن تؤدي الملكة الإسبانية زيارة تفقدية لعدد من المشايع المنفذة من طرف الحكومة الإسبانية، ومنظمات غير حكومية إسبانية

كما ستتعرف على عدد من هذه المشاريع مثل مشروع لتوزيع الأسماك المجمدة وزيارة مركز شرطة متخصص في رعاية ضحايا العنف ضد النساء ومرصد العنف ضد المرأة ومركز تدريب للأخصائيين الطبيين في جامعة نواكشوط، بالإضافة لزيارة ستقوم بها لمركز متخصص في دعم الصيد البحري بطرق تقليدية، وفقا لموقع ABC.