وكان الجاني رجلا متنكرا في زي سيدة عجوز قفز من على مقعد متحرك ليهاجم الزجاج.

وكتب مصور مقطع فيديو لما بعد الحادث يظهر فيه أحد العاملين في متحف اللوفر وهو ينظف الزجاج "ربما هذا مجرد جنون بالنسبة لي. يقوم بعد ذلك بتلطيخ الزجاج بالقشدة، ويرمي الورود في كل مكان قبل أن يتصدى له الأمن".

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي نفس الموظف وهو ينتهي من تنظيف اللوحة، بينما يزيل عامل آخر مقعدا متحركا من أمام تحفة دافنشي.

وقال الرجل، الذي كان يضع شعرا مستعارا، في مقطع فيديو آخر بينما كان يتم اقتياده بعيدا عن المتحف مع المقعد المتحرك: "فكروا في الأرض، الناس يدمرون الأرض"، في إشارة إلى أن الدافع وراء الحادث كان تتعلق بالبيئة على الأرجح.