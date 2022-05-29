وبدت إبراهيمي متأثرة بشكل واضح أثناء استلام الجائزة، وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المهرجان مباشرة عندما سئلت عما يبدو أنها مشاعر دعم لها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قالت إنها لم تشاهدها "ربما يكون وجودي هنا الليلة مجرد رسالة ولا سيما بالنسبة للنساء الإيرانيات"، حسبما نقلت "رويترز".

وتحدثت ابراهيمي بالفارسية أثناء تسلمها جائزتها، وقالت "الليلة لدي شعور بأنني مررت برحلة طويلة قبل وصولي إلى هنا على هذه المنصة وهي رحلة تميزت بالإذلال".

وأضافت: "هذا الفيلم يتحدث عن النساء وجسدهن، هو فيلم مليء بالوجوه والشعر والأيدي والصدور والجنس، كل ما يستحيل إظهاره في إيران".

ويتحدث "العنكبوت المقدس" عن جريمة حقيقية لقاتل يستهدف بائعات هوى في مدينة مشهد الإيرانية.

ولم يسمح بتصوير الفيلم في إيران، وصور بدلا من ذلك في الأردن، وفقما ذكرت "الأسوشيتيد برس".

وأصبحت إبراهيمي نجمة في إيران في بداية العشرينات من عمرها بفعل دورها الثانوي في مسلسل "نرجس"، لكنها اضطرت لمغادرة بلدها ولجأت إلى فرنسا 2008 بعد فضيحة جنسية.