كما اختارت لجنة التحكيم في مهرجان كان النجم الكوري سونغ كانغ هو كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "بروكر" للمخرج الياباني هيروكازو كوري- إيدا.

وتدور قصة الفيلم حول عائلة كورية تبحث عن أسرة لطفل تخلى عنه أهله.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى زار أمير إبراهيمي عن أدائها لدور صحفية في فيلم "هولي سبايدر" للمخرج علي عباسي، وهو فيلم مثير عن جريمة حقيقية لقاتل يستهدف عاهرات في مدينة مشهد الإيرانية.

لم يسمح بتصوير الفيلم في إيران، وصور بدلا من ذلك في الأردن.

وقالت إبراهيمي عند استلام الجائزة إن الفيلم يصور "كل شيء يستحيل عرضه في إيران."

واختارت لجنة تحكيم مكونة من تسعة أعضاء أصحاب الجوائز، برئاسة الممثل الفرنسي فينسان ليندون.