وبدأت المرافعة الختامية للطرفين، الجمعة، ومن المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة.

وتدور في الولايات المتحدة منذ شهر أبريل، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي كشفت يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما اتهمت زوجته السابقة أمبر هيرد (ارتبط بها من عام 2015 إلى 2017)، بالإساءة إليها وضربها حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في واشنطن بوست، قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، متهما إياها بالتشهير، وهي القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا الآن.

وبدأ فريق المحامين لجوني ديب المرافعة الختامية، بقيادة المحامية كاميل فاسكيز، التي أثارت إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قوتها في الرد على هيرد، وتقديمها للأدلة بطريقة مقنعة.

وبدأت فاسكيز بنشر صور، تكشف أكاذيب هيرد، على حد وصف المحامية، لأنها تظهر الممثلة دون أي آثار للضرب، في تواريخ قالت هيرد بالسابق أنها تواريخ تعرضت فيها للضرب.

وفاجأت فاسكيز الحضور بالصور، التي التقطت لهيرد في حفلات ومناسبات بنفس تاريخ مزاعمها بأنها تعرضت للضرب، وظهرت هيرد بصحة ممتازة تماما.

وسيسمح لفاسكيز المرافعة لمدة ساعتين، قبل أن يبدأ فريق آمبر هيرد بالمرافعة لمدة ساعتين، قبل أن يتم تحويل القضية للمحلفين لاتخاذ القرار النهائي وتسليم الحكم للمحكمة.