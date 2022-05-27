وكانت كيم قد انفصلت عن زوجها ويست، في 2021، بعد زواج دام 7 أعوام، وبالرغم من البداية الهادئة للطلاق، إلا أن ويست بدأ بالهجوم على كارداشيان، خاصة بعد إعلانها علاقتها الجديدة مع الممثل الكوميدي بيت دايفدسون.

وفي حلقة "ذا كارداشيانز" الأخيرة، علمت كيم أن زوجها المنفصل عنها آنذاك سيطلق أغنية جديدة، وشكت في أنه سيستخدمها كفرصة لانتقادها، وفقا لموقع "سي إن إن".

وقالت شقيقتها كلوي كارداشيان خلال الحلقة: "معظم الرجال لا يحطون من شأن أم أطفالهم بهذا الشكل علنا".

وقالت كيم كارداشيان لعائلتها في الحلقة: "إنني أدرك تأثير علاقتي على عائلتي ولم تتح لي الفرصة مطلقا لأقول أنا آسفة".

وأضافت: "أشعر بالقوة في حياتي.. لن أسمح لأي شخص أن يعاملكم بطريقة سيئة أو يعاملني أنا بطريقة سيئة".

وقضى مغني الراب كانيي ويست معظم العام الجاري، بتوجيه الانتقادات والسخرية من بيت دافيدسون، صديق كيم كارداشيان الجديد.

وأبدى ويست عن قلقه من أن دافيدسون سيدخل كيم "إلى عالم المخدرات"، كما اتهمه بأنه مصاب بمرض الأيدز، بينما واجه الكوميدي الشاب الانتقادات "بروح رياضية" وسخرية من الموقف.