وقالت رئيسة الوحدة الخاصة بالجرائم في النيابة العامة البريطانية، روزماري إينسلي، إن النيابة العامة "سمحت بإطلاق ملاحقات جنائية في حق كيفن سبيسي، البالغ من العمر 62 عاما، على خلفية 4 تهم بالاعتداء الجنسي على 3 رجال"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتلقت مسيرة سبيسي السينمائية ضربة قاصمة عام 2017، إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وتزامنت موجة الاتهامات بحقه مع ظهور حركة "مي تو"، التي كشفت فضائح المنتج الهوليوودي الشهير، هارفي واينستين، الجنسية.

ويعود آخر ظهور لسبيسي في السينما إلى 2018 مع فيلم "بيليونير بويز كلوب".

وقد أسقطت ولاية ماساتشوستس الأميركية في يوليو 2019، ملاحقات ضد سبيسي بتهمة "خدش الحياء والاعتداء الجنسي".