وقال رونالدينيو، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "عاجز عن الكلام!!! مصر دائما مدهشة.. من أعظم عجائب عالمنا".

وأرفق النجم البرازيلي السابق منشوره بصورتين له من منطقة الأهرامات.

وقضى لاعب برشلونة وباريس سان جرمان وميلان السابق ثلاثة أيام في مصر، وذلك في إطار جولة شملت أيضا تونس، لتنشيط حركة السياحة ودعم أنشطة أندية كرة قدم.

وخلال تواجده في مصر، زار رونالدينيو بعض المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة، كما تابع تداريب إحدى أندية كرة القدم.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن نجم الكرة العالمي غادر، صباح الخميس، مصر، متوجها إلى فرنسا على متن طائرة خاصة.