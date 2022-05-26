ولمورا، الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال إنريك بوخان، الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.

وأضاف بوخان: "بالنسبة لي يبدو بصحة جيدة بوجه عام".

وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لافوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاما و341 يوما.