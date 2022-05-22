وقال المصدر إن سكان باتاغاي في ياقوتيا رصدوا "الانفتاح الهائل" للحفرة الغارقة في الأرض، واصفين إياها بـ"فم الجحيم" أو "بوابة الجحيم".

وتشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.

وتظهر صور فوهة بركان باتاجيكا "كتلة ضخمة" تبدو وكأنها تغرق في الأرض وتسحب كل شيء حولها.

ويقول خبراء إن سبب الحفرة الضخمة هو "ذوبان التربة الصقيعية"، مما أدى إلى انكماش الأرض.

وكشف علماء أن "الحفرة العميقة" تتوسع نتيجة تحرر غازات كانت ترتكز عليها طبقات التربة هناك، مشيرين إلى أنها "تنمو" حاليا بنحو 20 إلى 30 مترا كل عام.

وحذروا من إمكانية ظهور المزيد من "أفواه الجحيم" في مناطق مختلف من العالم بسبب تداعيات الاحتباس الحراري.