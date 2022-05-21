ورحل الفنان الكبير سمير صبري عن عالمنا، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السرطان والقلب.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الراحل سيدفن جثمانه في مسقط رأسه، في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وحضر تشييع الجثمان عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وليلى علوي وإلهام شاهين وداليا البحيري وهاني رمزي ويسرا وفيفي عبده ووفاء عامر والفنانة الكبيرة سميرة أحمد وغيرهم.

كما حضر الجنازة الإعلامي محمود سعد والإعلامية بوسي شلبي، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وعدد من كبار الشخصيات في وزارات مصرية.

وحرص عدد كبير من محبي الفنان الراحل وأعضاء نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة المصرية على التواجد أمام مستشفى العجوزة للاطمئنان على خروج الجثمان، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه قبل أسابيع قليلة تعليمات برعاية الفنان المصري وعلاجه على أكمل وجه على نفقة الدولة.

وسجّل الراحل قبيل وفاته بأسبوع تقريبا حلقة من برنامج "ذكرياتي" الذي يذاع على موجات إذاعة الأغاني كل ثلاثاء، مع النجمة المصرية فرح الديباني التي غنت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل فوزه بالانتخابات الفرنسية.

كما سجّل الراحل حلقة خاصة لم تعرض بعد مع الفنان القدير حسن يوسف، الذي أعرب عن حزنه الشديد لوفاته، قائلا: "كان معنا قريبا في النادي، وسجّل معه في برنامجه الإذاعي، عملنا كثيرا وأشهد الله أنه إنسان مثقف ومحترم وله تاريخ إعلامي كبير".

وقدّم الراحل خلال مشواره الفني أكثر من 130 فيلما من بينهم "البحث عن فضيحة"، و"التوت والنبوت"، و"جحيم تحت الماء"، و"الجلسة سرية"، بجانب عدد كبير من المسلسلات البارزة كـ"أم كلثوم"، و"قلب الدنيا"، و"حضرة المتهم أبي" و"حث مشروع" وغيرهم.

وكوّن الراحل الذي بدأ مشواره بأدوار بسيطة في أفلام "اللص والكلاب"، و"هارب من الزواج"، فرقة استعراضية ظلّت على مدى سنوات الفرقة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات، ليقرر في عام 2021 التبرع بكامل ملابسها لمسرح البالون.