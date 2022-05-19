وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الزبون اتصل بالشرطة للإبلاغ عن مطالبته بدفع 2 يورو مقابل القهوة، داخل المقهى المعروف بـ"ديتا أرتخيانالي" في وسط المدينة.

ويعد هذا السعر مرتفعا نسبيا عن متوسط سعر فنجان القهوة في إيطاليا.

واشتكى الزبون لأن المقهى لم يعرض سعر فنجان القهوة في قائمته التي تكون عادة على معلقة على الجدار، وهو أمر اعتبر خطأ، رغم كون المحل ذا شهرة واسعة توجبت بجوائز في مسابقات لتحضير القهوة.

وأبدى مالك المقهى فرانسيسكو سانابو غضبه إزاء الغرامة، قائلا إن السعر كان على قائمة رقمية، في إشارة إلى إمكانية الحصول عليه من خلال "باركود".

وأوضح أن الزبون اشتكى لأنه طولب بدفع 2 يورو مقابل قهوة منزوعة الكافيين يتم تحضيرها بعناية، من خلال استخراج الماء، وقال: "هل لكم أن تصدقوا الأمر؟".

وحث صاحب المقهى على تحديث القانون، لأن أغلب المقاهي الحالية قد تجد نفسها عرضة للغرامات والعقوبات بسبب القائمة المعتمدة لديها.

وفي إيطاليا، يصل متوسط سعر قهوة الإسبريسو إلى يورو واحد، لكن 70 بالمئة من المقاهي رفعت الأسعار بسبب الأزمة الناجمة عن اضطراب سلاسل الإمداد ومحاصيل القهوة الضعيفة.

وحذرت جمعيات تدافع عن المستهلك في إيطاليا من إمكانية ارتفاع سعر القهوة إلى يورو ونصف اليورو خلال العام الجاري.