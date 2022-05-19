وقالت ويتني هيرد هنريكيز، إنها شهدت مرة "معركة" بين هيرد وديب، تطورت إلى حد الضرب.

وأشارت هنريكيز إلى أن الحادثة تعود لسنة 2015، حيث سمعت هيرد تصرخ في ديب من المطبخ الذي كان في الطابق العلوي.

وحاولت هنريكيز تهدئة أختها، لكن ديب رمى علبة على هيرد، واندفع ليشتبك بها، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضافت هنريكيز أنها كانت تحاول فك الاشتباك بين الطرفين، وتلقت ضربات منهما أثناء فضها النزاع.

وبحسب هنريكيز فقد صرخت هيرد في وجه ديب قائلة: "إياك وأنت تلمس أختي"، مؤكدة تلقي الفنان لصفعة من هيرد أثناء الاشتباك.

كذلك أشارت هنريكيز إلى أن ديب أمسك بشعر هيرد، وضربها بشكل متكرر في وجهها مستخدما يده الثانية.

ويقاضي ديب زوجته السابقة في دعوى تشهير مطالبا بتعويض مالي قدر 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت في مقال أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

وفي المقابل، تطالب هيرد بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، لادعائها أن ديب شوّه سمعتها أيضا بالحديث عن أمور لم تحدث بين الزوجين السابقين.