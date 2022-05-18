وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن السنغالي غايي رفض المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام مونبيلييه، السبت، لتفادي ارتداء قميص يحمل أرقاما بألوان "قوس قزح".

وقال المدير الفني للفريق الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو، إن غايي غاب عن المباراة "لأسباب شخصية".

لكن حسب "بي بي سي"، فإن مجلس القيم التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعث رسالة إلى غايي للتحقق من سبب غيابه.

وطالب المجلس اللاعب بنشر اعتذار علني إذا كان السبب الحقيقي لغيابه عن المباراة هو رفضه ارتداء القميص، أو التأكيد على أن هذا الرفض "لا أساس له من الصحة".

وحسبما ورد في الرسالة، فإن غايي "إذا كان قد رفض اللعب فعلا، فسيكون ذلك إقرارا بالسلوك التمييزي".