وتهدف الجائزة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني عام2007 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تكريم الرياديين المجتمعيين من الشباب العربي الذين أوجدوا حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات مجتمعاتهم.

وتهدف الجائزة الى تقديم الدعم للشباب العربي لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم الناجحة والمتميزة وتحسين جودتها وتعزيز أثرها على المجتمع ، وإيجاد فضاءات لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بينهم ، وحثهم على التنافس الإيجابي المثمر، ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم.



وفي هذا السياق، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن إن جائزة الملك عبدالله الثاني للإانجاز والإبداع الشبابي أصبحت بمثابة حاضنة للكفاءات الشبابية العربية من خلال فتح الآفاق أمامهم لترجمة ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة تعزز من دورهم في مسيرة التنمية في مجتمعاتهم.

وتمنح الجائزة مرة واحدة كل عامين وقد حصل عليها 41 ريادياً وريادية من 8 دولٍ عربية على مدى 5 دورات، كما وفرت الجائزة حوالي 85 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

وسيتمكن الراغبين من جميع الدول العربية من التقدم للحصول على الجائزة من خلال الموقع kaayia.jo في الفترة ما بين 15 مايو ولغاية 15 يونيو المقبل، حيث سيحصل المتأهلون للمرحلة النهائية على برنامج تدريبي لغايات التدريب والتأهيل، كما سيحصل الفائز على دعم مالي قيمته 50 ألف دولار لتطوير مشروعه الريادي المجتمعي.