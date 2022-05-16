وشارك 24 مختصا من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير، في عملية فصل الصبيين يوسف وياسين، اللذين كانا "ملتصقين في عدة أعضاء"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونفذ أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عملية فصل التوأمين على "أربع مراحل"، ووصفوها بأنها من "أكثر العمليات تعقيدا" التي أجروها على الإطلاق، حسب ما ذكرت واس.

وأوضح الأطباء أنه تم نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال حيث يخضعان "للعناية والرقابة المشددة خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة".

في يوليو 2021، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني طفيلي، مشيرين حينها إلى أنها العملية الخمسين التي يجرونها لفصل توائم ملتصقة.

وفي ديسمبر الفائت، عاد توأمان يمنيان سياميان إلى العاصمة صنعاء، بعد أكثر من 5 أشهر على عملية فصل ناجحة "نادرة ومعقدة" في الأردن، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" آنذاك.

والأسبوع الماضي، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان، الذي كان يجري فحوصات طبية في المستشفى حينها، بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من اليمن إلى الرياض، لإجراء الفحوص الطبية لدراسة إمكانية فصلهما.