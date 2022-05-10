وينظم المركز، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المعرض في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة مجموعة كبيرة من الأدباء والمفكرين من أنحاء العالم.

وقال مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب سعيد حمدان الطنيجي "بعد قرابة 50 عاما على رحليه مازال فكر ومنجز طه حسين ماثلا أمامنا إلى اليوم ومنبعا ينهل منه الدارسون والباحثون بعلوم اللغة العربية وفكرها الأصيل"، وفقا لرويترز.

وأضاف "نحن في المركز إذ نحتفي بهذه الشخصية المحورية فإننا نقدم للأجيال الجديدة خلاصة معارفه وفكره وأعماله وحياته الشخصية ونفتح أمامهم بوابة واسعة ليتعرفوا على تراث تاريخهم الثقافي العربي الأصل ويستفيدوا من المعارف والخبرات الجليلة التي تركها لنا عميد الأدب العربي".

وينظم المعرض في سياق الاحتفاء بالشخصية المحورية، وضمن جناح مخصص لذلك، 4 ندوات تضم مجموعة واسعة من النقاد والمفكرين والأدباء العرب والأجانب لتسليط الضوء على 4 محاور أساسية من تجربة طه حسين الفكرية والثقافية والأدبية إضافة إلى نشر مقال يوميا في دورية المعرض.

ومن بين الشخصيات المشاركة في هذه الفعاليات وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم والشاعر السوري أدونيس ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم ورئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة صلاح فضل.

وتشارك أكثر من ألف دار نشر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام من 80 دولة فيما تحل ألمانيا ضيف شرف المعرض للعام الثاني على التوالي.