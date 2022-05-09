والتقط خوان كوادرادو صورة "سيلفي" تظهر بونوتشي عاريا في الخلفية بعدما أنهى استحمامه، ثم نشرها زميلهما ألفارو موراتا على حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 16 مليون شخص.

إلا أن موراتا حذف الصورة سريعا، ونشر على حسابه صورة لكوادرادو حيث وجّها معا اعتذارا لبونوتشي.

وقال اللاعبان حسبما كُتب على الصورة: "نحن آسفان".

ونشرت الصورة التي أثارت ضجة بعد حصة تدريبية ليوفنتوس، استعدادا لمواجهة إنتر ميلانو في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء.