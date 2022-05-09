تصدر فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج اند ذا مالتيفيرس أوف مادنس)، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع محققا إيرادات ضخمة بلغت 185 مليون دولار في بداية عرضه.