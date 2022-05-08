وكانت "سكاي نيوز عربية" قد انطلقت كشراكة بين "الدولية للاستثمارات الإعلامية" و"سكاي نيوز" البريطانية، لتقدم أول بثّ لها في 6 مايو 2012.

وأصبحت "سكاي نيوز عربية" المنصة الإخبارية الرقمية الأسرع نموا في المنطقة، حيث يتابعها جمهور قوامه أكثر من 37 مليون شخص عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتشهد مستويات متميزة من التفاعل. وبوصولها إلى أكثر من 5 مليارات مشاهدة لمحتواها الرقمي عام 2021، تبوأت المحطة الإخبارية المركز الأول من حيث عدد المشاهدات لمنصة إخبارية باللغة العربية.

وصرّح نارت بوران، الرئيس التنفيذي لـ"سكاي نيوز عربية": "تمكّنا على مدى الأعوام العشرة الماضية من ترسيخ مكانتنا كمنصة إخبارية رائدة وتعزيز سمعتنا وقدرتنا على تقديم الأخبار النوعية بأسلوب فعال وثري للجماهير الناطقة بالعربية حول العالم".

وأضاف: "نعيش فترة غير مسبوقة شهدت زيادة ملموسة في الطلب على الأخبار النوعية خلال العامين الماضيين، فالجمهور الآن أحوج ما يكون إلى منصات إخبارية تمنحه الخبر الصحيح بمصداقية. كما كان لنا دور بالغ الأهمية في تقديم المعلومات الدقيقة التي تبقيهم على اطّلاع مستمر لمعرفة المستجدات فور حدوثها".

يذكر أن المنصة الإخبارية لديها خطط طموحة للمستقبل ترتكز على الابتكار والتطور الرقمي، إذ تواصل "سكاي نيوز عربية" الاستثمار في النمو الرقمي والاهتمام بتقديم المحتوى الرقمي المبتكر.

كما ستستفيد المنصة من التقنيات المتطورة عبر استخدام محتوى الواقع المعزز والواقع الافتراضي لإضفاء مزيد من العمق على التغطيات وإثراء العناصر الإخبارية بشكل لا يمكن للكاميرا نقله أحياناً.

كما تطلق "سكاي نيوز عربية" قريباً منصة جديدة لأخبار الاقتصاد من خلال موقع إلكتروني وحسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي لتقديم أحدث الأخبار والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال، ويأتي ذلك ضمن خطط المنصة الإخبارية لمواصلة الاستثمار في دعم نموها وتوسعها استجابة لاهتمامات المشاهدين ورغباتهم.

ويعدّ استقطاب الكوادر المتميزة من أصحاب المواهب جانباً بالغ الأهمية للمنصة الرائدة، ولهذا فقد أطلقت عام 2021 أكاديمية "سكاي نيوز عربية" التي تضم مركزاً متخصصاً للتطوير والتدريب بهدف إلهام الشباب وتمكينهم وتزويدهم بمهارات التواصل والمهارات الإعلامية والرقمية التي يحتاجون إليها للتألق في هذا القطاع الحيوي المتغيّر.

ومنذ انطلاقها، قدمت الأكاديمية أكثر من 70 دورة تدريبية تخرّج منها ما يزيد على 350 شاباً وشابة من الجيل الجديد من الإعلاميين الموهوبين العرب.

وستواصل "سكاي نيوز عربية" الاستثمار في الأكاديمية، فيما تعمل على رفع عدد الدورات المتخصصة لتركز على التقديم التلفزيوني والإنتاج الإبداعي والرسوم المتحركة والإعلام الرقمي إلى جانب استكشاف عدد من المواضيع المستجدة مثل الميتافيرس.

وفي ذكرى انطلاقها، يوم 6 مايو 2022، بثت "سكاي نيوز عربية" محتوى خاصا على كافة منصاتها احتفالا بما حققته من إنجازات على مدار العقد الماضي، بالإضافة إلى استعراض رؤيتها المستقبلية الطموحة.