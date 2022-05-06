وبحسب بيان صادر عن شرطة شيكاغو، فإن الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت تمشي نحو إحدى بوابات المطار، إثر هبوطها قادمة من سان دييغو، ثم أقدم الراكب على فعلته الغريبة.

وقالت شركة "يونايتد إيلاينز"، إن الطاقم الذي كان موجودا على أرض المطار قام بإيقاف المسافر الذي أصاب باقي الركاب بحالة من الخوف.

وحضر رجال الشرطة على الفور وقاموا باعتقال المسافر، في حين لم يجر الكشف بعد عن التهم التي ستوجه إليه.

وأكدت شرطة الطيران، أن الرحلة جرت في ظروف طبيعية، كما أن كافة الركاب وصلوا بخير، مشددة على أن تعتبر مسألة السلامة أقصى أولوياتها.