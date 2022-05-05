ويرى نور في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن شخصية طارق أبو الهنا التي جسدها في العمل اتسمت بالخجل، قائلا: "لم يشعر من قبل بالحب، فحينما وجد أول فرصة تعلق بها وأحب ابنة عمه، وهذا عكس شخصيتي تماما فأنا رومانسي بشكل كبير وجريء".

وتابع: "خلال العمل كنت أقدم بعض المشاهد على طريقة (ستاند أب كوميدي) وهو ما كان يزيد من توتري لأنها المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك، لا بد أن أضحك الجمهور، وقد اعتمدت على عدد من أصدقائي المتميزين في ذلك لتقديم مثل هذه المشاهد، ومنهم فرقة تسمى (ارتجاليا) ساعدتني كثيرا".

أول تعاون مع والده

وأشار نور إلى أنه استفاد منه كثيرا على المستوى الفني والشخصي من التعاون مع والده، قائلا: "تعاوننا عظيم ومثمر. كانت المشاهد التي تجمعنا تتسم بالحب، بجانب الكواليس المرحة والمريحة للغاية. لم أشعر بأي رهبة بل بالعكس كنت أقدم مشاهدنا معا على طبيعتي".

وأشار الفنان الشاب إلى أن والده دائما ينصحه بالاجتهاد والتعلم: "دائما ما يقول لي إن علي العمل كثيرا والتأني والتعلم من الأخطاء التي أقع فيها، وأن الخطأ ليس عيبا، بل العيب هو التمادي والتكبر وعدم التعلم منه".

طارق أبو الهنا

وعن ترشيحه لشخصية طارق أبو الهنا أوضح: "الأمر جاء بالصدفة من خلال المخرج محمد سلامة بعد اعتذار أحد الممثلين الشباب عن الدور، وحقيقة لم يلعب والدي أي دور في تواجدي في المسلسل، فقد فوجئ بترشيحي له".

وتابع نور في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "حينما قرأت السيناريو أعجبت جدا بالشخصية وحضرت لها بشكل جيد، وحاولت البحث عن العمل الإذاعي الأصلي، لكن اعتمدت على السيناريو الذي كتبه الكاتب محمد سليمان عبد الملك، ووجدت أن شخصية طارق قريبة مني وأحببتها بشكل كبير".

وشارك نور في مسلسل "الاختيار 2" في رمضان 2021، عبر دور الشهيد أحمد شوشة الذي أحبه الجمهور واعتبروه البداية الحقيقة لدخوله عالم الفن.

أعمال قوية

وقال نور: "أنا حذر منذ البداية وأحاول اختيار الأدوار بعناية شديدة بحيث ألا تكون متشابهة. أعشق المهنة وأقدسها قبل دخولي للمجال وأركز دائما على نوع الدور، وأحرص على أن تكون توجيهات المخرج في الحسبان دائما، بجانب أن اشتراكي في هذه الأعمال حملني مسؤولية كبيرة تجاه ما سأقدمه فيما بعد".

ونوه الفنان الذي كانت بدايته من خلال مسلسل "واكلينها والعة": "أستعد لفيلم سينمائي سيكون دوري فيه مفاجأة للجمهور. وبدأنا تصوير عدد من مشاهده في الإسكندرية، وقريبا سننتهي من إنتاجه".

سلمي أبو ضيف

ويرى الفنان الصاعد أن وفاء عامر من "الفنانات العظيمات"، مضيفا: "استفدت منها كثيرا وأحبها على المستوى الشخصي، وكنت أتعامل معاها طوال التصوير على أنها والدتي، وأعتقد أن ذلك ظهر بشكل واضح على الشاشة فقد جمعتني بها علاقة فنية جعلت الجمهور ينتظر مشاهدنا كل حلقة".

كما تحدث نور عن التعاون مع الفنانة سلمى أبو ضيف، قائلا: "هي فنانة متميزة ولها خبرة أكبر مني في التمثيل. تفاجأت بالترابط بيننا خلال أحداث العمل لأنها كانت متمكنة من الشخصية بشكل كبير".