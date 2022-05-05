وفي الأسابيع الأولى من المحاكمة في ولاية فرجينيا، شهد ديب أن هيرد كانت تسيء إليه جسديا ولفظيا، واستمع المحلفون إلى تسجيلات صوتية للحجج بين الزوجين. وكانت هيرد تنظر بصمت، وأحيانا تكون شاردة أو تغالب دموعها.

قالت هيرد في بداية شهادتها "كان هذا أكثر شيء إيلاما وصعوبة مررت به في حياتي".

قالت هيرد إن أول تعد جسدي حدث بعد أن سألته عما هو مكتوب على وشم باهت مرسوم على جسده. وأضافت أنه رد قائلا "وينو"، وضحكت معتقدة أنها مزحة.

وقالت هيرد "لقد صفعني على وجهي ... لم أكن أعرف ما الذي يجري. أنا فقط حدقت فيه".

وأضافت أن ديب صفعها صفعتين أخريين وقال "هل تعتقدين أن هذا أمر مضحك أيتها.."؟

وشهدت طبيبة نفسية في وقت سابق بأنها تعتقد أن الممثلة عانت من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب اعتداء ديب جسديا وجنسيا عليها.

ويقاضي ديب (58 عاما)، بطل فيلم (بايريتس أوف ذا كاريبيان) "قراصنة الكاريبي" وغيره، هيرد (36 عاما)، في دعوى تشهير تطالب بتعويض 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف المنزلي. ورفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، قائلة إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وعلى مدى أربعة أيام من الإدلاء بشهادته، قال ديب إن هيرد، التي سطع نجمها في أفلام مثل "أكوامان"، كانت هي المعتد، إذ ألقت ذات مرة زجاجة فودكا فجرحت إصبعه.

وقال ديب: "في النهاية، أنا محطم".

وأنكرت هيرد إصابة إصبع ديب وقالت إنها ألقت بأشياء فقط للفرار عندما كان يضربها.

وتقوم القضية على مقال رأي نشرته هيرد في ديسمبر 2018 بصحيفة واشنطن بوست. ولم يذكر المقال ديب بالاسم مطلقا، لكن محاميه أخبر المحلفين بأنه من الواضح أن هيرد كانت تشير إليه. وطُلق الزوجان في عام 2017 بعد أقل من عامين من الزواج.

وقال ديب، الذي كان ذات يوم من بين أبرز نجوم هوليوود، إنه لم يضرب هيرد أو أي امرأة أخرى وإن مزاعم هيرد كلفته "كل شيء". وعُلًق فيلم "بايريتس" الجديد، واستُبدل ديب في سلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) "وحوش رائعة"، وهو من سلسلة أفلام (هاري بوتر).

جادل محامو هيرد بأنها قالت الحقيقة وأن رأيها محمي في إطار حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

ويشرف قاض بمقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، خارج العاصمة الأميركية، على المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أواخر مايو.

وقبل أقل من عامين، خسر ديب قضية تشهير ضد صحيفة ذا صن البريطانية الشعبية التي وصفته بأنه "ضارب الزوجة". وحكم قاض بالمحكمة العليا بلندن أنه اعتدى على هيرد بشكل متكرر.