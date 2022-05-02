وحرص السيسي، على توجيه التحية إلى أبطال مسلسل "الاختيار 3"، وأبطال مسلسل "العائدون"، قائلآ: "مش هتمشوا.. وفرصة أن في يوم العيد إن إحنا أولا نقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. ونشكركم".

وأضاف، خلال كلمته في احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، "اللى عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا علشان خاطر مصر تعيش.. عاوز أقولكم على حاجة تاني.. ليكم ولكل الناس.. قولنا التاريخ مش نسيبه لحد.. والله والله والله إحنا كنا حريصين على ألا يحصل تصادم – في إشارة إلى ثورة 30 يونيو".

وتابع الرئيس السيسي: "اللي عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة.. الحقيقة".

وأوضح: "لكل ولاد وبنات مصر.. أسر الشهداء والمصابين.. يبقوا عارفين هل الأزواج والآباء والأبناء سقطوا في معركة طغيان؟!.. لا.. إحنا مطغناش.. ولم نعتدي".

وأضاف: "حاولنا وكل كلمة اتقالت دى كانت عبارة عن واقع نقلتوه.. لكل الناس.. علشان الولاد الصغيرين دول لما يكبروا ولما يقولوا أبناء الشهداء والأبطال اللي حافظوا على البلد دي.. محدش يزيف ويشوه تاريخهم.. ويضيع قيمة اللي هما عملوه".

وقال الرئيس السيسي: "تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين أنه ميحصلش أي صدام، ولم نذكر فيه عزل الرئيس أو فيه جماعة إرهابية".

وتابع الرئيس السيسي: "حتى البيان اتكتب ولكن كتير من الناس مش واخدين بالهم ومش مصدقين، إني مستعد من أجل الحقيقة والصدق والأمانة حتى لا تشوه ما عمله المصريين في 2013، وحاولنا نحل المسألة بدون أي صدام ولكن للأسف التشويه والشائعات لحد دلوقتي".

وأكمل الرئيس السيسي: "كل سنة وأنتم طيبين، واللي إنتم عملتوه جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز أقولكم إحنا قولنا إن التاريخ مش هنسيبه لحد".