ويخوض منافسات هذا العام الفيلم الكوميدي "واحد تاني" للمؤلف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر عبد اللطيف، وتمثيل أحمد حلمي وروبي ونسرين أمين وسيد رجب وعمرو عبد الجليل.

وفيلم "ليلة العيد" للمؤلف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتمثيل يسرا وغادة عادل وريهام عبدالغفور وعبير صبري ونجلاء بدر.

وتعود هيفاء وهبي للسينما بفيلم "أشباح أوروبا" للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في التمثيل باسم سمرة وأحمد الفيشاوي وأروى جودة.

ويشارك في العروض فيلم "العنكبوت" للمؤلف محمد ناير والمخرج أحمد نادر جلال تمثيل أحمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وظافر العابدين وريم مصطفى.

كما يقدم على ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول فيلم "زومبي" الكوميدي من تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال، وأخرجه عمرو صلاح.

قفزة سينمائية

ويعلق الناقد الفني كمال القاضي بقوله لموقع "سكاي نيوز عربية" إن موسم عيد الفطر هذا العام سيمثل منافسة قوية بين النجوم المشاركين، خاصة بعد عودة نجوم كبار مثل حسين فهمي ويسرا وهيفاء وهبي، وهذا من شأنه إحداث قفزات على مستوى الاقتصاد السينمائي والأرباح.

ولفت كذلك المساهمات قوية لجيل الوسط يمثلها فيلم "العنكبوت" لأحمد السقا ومنى زكي ،وهما ثنائي تم اختباره من قبل في أفلام ناجحة منها "تيمور وشفيقة" و"أفريكانو"، الأمر الذي يجعل احتمال النجاح قائم في تجربتهما الجديدة.

ويضاف إلى ذلك، دخول هيفاء المارثون بقوة مع أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر بفيلم "أشباح أوروبا"، بحسب القاضي الذي يعتبر ذلك "رهانا على نجومية هيفاء وهبي التي لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة كونها من المطربات الناجحات".

عودة الكبار

كما يشهد الموسم عودة للنجم حسين فهمي بعد فترة غياب طويلة، حيث يقدم مع أحمد زاهر الذي يحظى أخيرا بالبطولة المطلقة في فيلم "فارس"، وهي فرصة سيكون لها أثر كبير في مشواره الفني، بحسب الناقد الفني.

وتوقع القاضي نجاح فيلم يسرا "ليلة العيد" لأن الموضوع المطروح "جيد ومهم"، فيما يخص قضية زواج القاصرات وختان الإناث.

وتوقع كذلك أن تكون تجربة أحمد حلمي فارقة في فيلم "واحد تاني" "افهو دائما يقدم المختلف والأنضج" .