وظهر إلى جوار جوني ديب، خلال جلوسه على مقعد الشهود، حفنة من سكاكر الجيلاتين الملونة، التي يتناولها الأطفال عادة.

كما ظهر جوني ديب وهو يرسم على دفتر للرسم، بخطوط ملونة، لرسمات غريبة، كما ظهر جوني ديب وهو يحمل دفتر الرسم معه خلال كل جلسة.

وفي لقطة أخرى، ظهر محامي جوني ديب وهو يتفاجأ برسمته الصغيرة، خلال المحكمة، ويبدي إعجابه بها.

وتدور في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي تكشف يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما خسر معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد (ارتبط بها من عام 2015 إلى 2017)، وقد اتهمته بالإساءة إليها وضربها حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في صحيفة "الصن" البريطانية قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، متهما إياها بالتشهير، وهي القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا الآن.