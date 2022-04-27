وكان المنتج صادق الصباح أعلن في وقت سابق عن اختطاف المحاسب المالي للشركة أثناء تصوير مسلسل "بطلوع الروح" في مدينة بعلبك اللبنانية، بعد تعرضه لهجوم من مجهولين، قبل أن تتولى الأجهزة الأمنية الملف كاملا من أجل التدخل لسرعة إنقاذه.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، نجحت القوات الأمنية بلبنان في الإفراج عن صادق روللي، وفقا لبيان رسمي صادر عن الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" فيما وجهت الشكر للحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها بجانب أسرة المحاسب المصري لصبرهم وثقتهم أثناء الأزمة.

ويضيف مؤلف مسلسل "بطلوع الروح"، محمد هشام عبية، لموقع سكاي نيوز عربية: "تحرير المحاسب المصري أكمل فرحتنا بالمسلسل وردود الفعل عليه، أخيرا انتهت الأيام العصيبة بخبر سعيد أثلج صدور كل أفراد فريق العمل، وقريبا يعود آمن لأسرته".

ويعمل صادق روللي لدى الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" منذ أكثر من 20 عاما، اشتهر بدقته في أداء دوره كمحاسب مالي على أكمل وجه كما ساهم في تنفيذ العديد من الأعمال الفنية المميزة مثل "توبة" و"سكر زيادة" و"ملوك الجدعنة".

ويتحدث أثناسيوس مينا، الصديق المقرب لمحاسب "بطلوع الروح" عن تحريره خلال الساعات الأخيرة قائلا: "كان صادق متواجدا في قرية صغيرة تبعد 4 ساعات عن مدينة بيروت، تمت عملية الإفراج عنه الفجر، ظهر عليه الإنهاك الشديد وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات اللبنانية".

ويضيف مينا لموقع سكاي نيوز عربية: "خضع لفحوصات طبية عديدة للاطمئنان على صحته وجاءت النتائج جيدة قبل نقله إلى مقر إقامته للحصول على قسط من الراحة، وتحدث إلى أسرته والمقربين للتأكيد على خبر تحريره وإبلاغ الجميع بأن التجربة الصعبة مرت بسلام".

وأشادت الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" بدور ياسر علوي السفير المصري في لبنان نظرا لمتابعة كافة التفاصيل عن قرب حتى الإفراج عن صادق روللي، وتقديم كافة سبل المساندة مع القوات اللبنانية طوال فترة اختطاف المحاسب المالي.

ويسترسل مينا لموقع سكاي نيوز عربية: "منذ اللحظة الأولى لاختطاف صادق كتبت عن الحادث وعلى الفور تواصل معي السفير المصري بلبنان، أبلغني بتحرك السفارة مع كافة الأجهزة الأمنية في بيروت للحفاظ على سلامته وإعادته سريعا إلى بيته".

ويردف الصديق المقرب من المحاسب المصري: "ظل التواصل قائما حتى الإفراج عن صادق وعندما قمت بتوجيه الشكر إليه أخبرني بأن السفارة تعمل على قدم وساق لخدمة ودعم كافة المصريين المتواجدين في لبنان ولا يمكن التخلي عن أحدهم وخاصة في الظروف الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أن "بطلوع الروح" أثار الجدل منذ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل حول سيدة مصرية تذهب مضطرة إلى مدينة الرقة السورية مع أسرتها، لتواجه مخاطر العيش مع التنظيم الإرهابي، وسط محاولاتها للفرار من الأهوال.

وطغى حادث اختطاف المحاسب المصري صادق روللي على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب الحديث عن قدرة العمل في اختراق حياة الدواعش ومواجهة أفكارهم فضلا عن الأداء المميز لنجوم العمل، إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم.