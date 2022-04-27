وأفادت المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي، شانون كاري، بهذا التشخيص الذي توصلت إليه بعدما عاينت الممثلة البالغة 36 عاما ضمن جلسات امتدت 12 ساعة في ديسمبر عام 2021.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون اضطرابات كتلك التي لوحظت لدى آمبر هيرد "يتفاعلون بطريقة عنيفة"، مضيفة أنهم "غالبا ما يتصرفون بأذية تجاه شركائهم".

وسعى محامو الممثلة إلى دحض أقوال كاري، مشيرين إلى أنّ الأخصائية في علم النفس تعمل لحساب الطرف الخصم، لكنّ الأخيرة شددت علة أنها تتحدث "عن حقائق علمية".

وأشارت إلى أنّ هيرد، وخلال اختبار أجرته كاري أثناء إحدى الجلسات، أظهرت "مبالغة كبيرة" في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة والتي ربما قد تكون عانت منها جراء العنف المنزلي المزعوم.

وبينما نفى نجم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" الأسبوع الماضي أن يكون ضرب هيرد يوما أو أي امرأة أخرى في حياته، أشار مرات عدة إلى أن هيرد هي التي كانت تضربه.

ويتبادل ديب وهيرد اللذان استمر زواجهما عامين، الاتهامات بالتشهير في هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، وتنقل المحطات الإخبارية الأميركية وقائعها.

ويقاضي ديب طليقته بالتشهير ويطالبها بتعوض قدره 50 مليون دولار على خلفية مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 صوّر ديب على أنه زوج عنيف.