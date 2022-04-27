وتعتبر حملة "المليار وجبة" الحملة الإنسانية الأشمل من دولة الإمارات، لتوفير العون الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظا في 50 دولة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على تويتر: "نختتم بحمد الله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد".

وأضاف: "ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل".

وبفضل مساهمة الشيخ محمد بن راشد، وصلت الحملة لأهدافها، وهي توفير مليار وجبة للمحتاجين في 50 دول.

وكانت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في مقدمة المساهمين في مبادرة المليار وجبة لدى فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان.

وتمثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية شريكاً تشغيلياً رئيسياً لمبادرة "المليار وجبة"، حيث تتولى تنفيذ عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية في الدول التي تنشط فيها المؤسسة، خاصة في القارتين الآسيوية والإفريقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية العاملة على الأرض فيها.