تصريحات السيسي جاءت خلال حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، بحضور عدد كبير من المسؤولين المصريين وشيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يعرض حاليا، يرصد أحداث فترة حكم الإخوان لمصر في عهد محمد مرسي، وشهد تجسيد شخصية السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ويلعب دوره الممثل ياسر جلال.

وخلال الحفل، تحدث السيسي عما وصفه بـ"التحديات التي واجهتها مصر منذ عام 2011"، وقال: "استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس تجاوز تلك الأزمة من عام 2011 إلى 2014".

وأضاف: "المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

وتابع: "خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الحبيبة. على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم".

واستطرد الرئيس المصري: "على عهدي معكم دائما. الصدق والإخلاص في العمل والتجرد من الانتماء إلا للوطن".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص، للقيام بدوره في تحقيق التنمية، وسيتم توفير جميع الإمكانيات والبيئة اللازمة لتحقيق ذلك".

وأوضح كذلك أنه "تم إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي لدراسة أوضاع المسجونين، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وأنه سيتم توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية".

ومن جهة أخرى، كشف السيسي عن تكليفه الحكومة المصرية بعقد "مؤتمر صحفي عالمي"، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكشف كذلك عن تكليفه الحكومة "بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وكذلك البدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية".

واستطرد الرئيس المصري بالقول إنه كلف الحكومة أيضا بـ"الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات".

كذلك أعلن عن تكليفه" إدارة المؤتمر الوطني للشباب، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني ورفع النتائج له، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها".