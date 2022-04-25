وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "في ظل حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، تعلن وزارة الأوقاف عن فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس حتى نهاية الشهر الفضيل".

وأكدت الوزارة على "الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية".

وأبدت أملها أن "يأتي رمضان المقبل بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة".

وختمت الوزارة بيانها قائلة: "على جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن، وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل".