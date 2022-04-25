ونشرت لقطات من مقطع فيديو، صورته كاميرا مثبتة على زي أحد رجال الشرطة، المشهد الفوضوي في حفل الزفاف، حيث ظهرت علامات المرض على العديد من الضيوف بسبب الطعام المطهو بالقنب.

وأظهر الفيديو الضباط وهم يستجوبون الزوجين ومتعهدة الطعام وطاقم العاملين معها، كما يمكن سماع أحد المدعوين وهو يقول: "لقد تأثرنا جميعا بطريقة ما بما تم وضعه في الطعام".

وأوضحت الشرطة أن ما بين 30 إلى 40 شخصا حضروا الحفل.

وأظهرت اللقطات أيضا، العروس دانيا غليني (42 عاما)، وهي تنظر بينما تستجوب الشرطة العريس مجهول الهوية، الذي نفى أي علم بما يحدث، بل ذهل إلى حد التساؤل: "لماذا يفعل أي شخص مثل هذا الشيء؟!".

وأنكرت غليني تورطها، مؤكدة أنها لم تطلب من متعهدي الطعام وضع القنب في المأكولات المقدمة للضيوف.

ولفتت الشرطة إلى أن بعض الضيوف بحفل الاستقبال كانوا يستخدمون "الماريغوانا" بصورة شخصية، لكن الضباط قالوا إن شخصا ما وضع المخدر عن قصد في الطعام دون علم الضيوف، مؤكدا أن هذا "أمر غير قانوني".

وسمع في الفيديو رجل شرطة وهو يقول للزوجين: "إذا كان لدى الناس (الحشيش المخدر) الخاص بهم، فهذا شيء، لكن إذا وضعها شخص ما في الطعام للجميع، بما في ذلك قُصّر مثلا، فهنا تكمن المشكلة".

وسلمت العروس، ومتعهدة الطعام جويسلين براينت (31 عاما)، نفسيهما إلى الشرطة، الإثنين، وفقا لما ذكرت قناة "فوكس 35"، ووجهت لهما تهم "العبث والإهمال وتوصيل الماريغوانا".