وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة كاني تاناكا التي ولدت في الثاني من يناير 1903، وقال في بيان: "كنت أتطلع إلى رؤية كاني-سان في يوم احترام المسنين لهذا العام (عطلة وطنية في سبتمبر) والاحتفال معا وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة المفضلة لديها".

وأضاف "لقد حزنت جدا عندما تلقيت خبر وفاتها"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ولدت تاناكا في منطقة فوكووكا جنوب غرب اليابان، في ذات العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة، والذي أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.

وكانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

وأدارت في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجرا للنودلز وآخر لكعك الأرز.

تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامسا، وكانت تخطط لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021 لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.