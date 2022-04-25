واحتفظ فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوغ 2) "القنفذ سونيك 2" بالمركز الثاني مسجلا 15.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر.

وتراجع الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) "وحوش رائعة: أسرار دمبلدور" من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.

وجاء فيلم الإثارة الملحمي الجديد (ذا نورثمان)"رجل الشمال" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار .

والفيلم بطولة ألكسندر سكارسغارد ونيكول كيدمان وأنيا تايلور وإيثان هوك ومن إخراج روبرت إيجرز.

وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة الكوميدي الجديد (ذا أنبيرابول ويت أوف ماسيف تالنت) "الموهبة الفذة" محققا إيرادات بلغت 7.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة نيكولاس كيج وبيدرو باسكال وشارون هورفان ومن إخراج توم جورميكان.