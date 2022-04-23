وقالت "الصن" إن "وهما بصريا" انتشر على الإنترنت يكشف جوهر شخصية الإنسان، ويمكن رؤية الرسمة على أنها أشجار أو ناطحات سحاب في الوقت نفسه، لكن رؤية أي منهما أولا له دلالة كبيرة.

وكان من بين مشاركي الصورة، مدون الفيديو يحمل اسم (The Blondie Boys Shorts)، الذي قال إنها تكشف عن تفاصيل شخصيتك وأهدافك في الحياة.

ويقول المدون: "إذا رأيت الأشجار أولا، فهذا يعني لديك أهداف ضخمة في المستقبل، وستفعل كل ما وسعك لتحقيقها".

ويتابع: "لكن إذا رأيت ناطحات السحاب أولا، فهذا يعني أن حلمك بالحياة هو العيش في المدينة كبيرة والخرج من بلدتك الصغيرة".

وتسابق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد أو نفي انطباق هذه النظرية على حالاتهم.

وقال أحد المستخدمين: "رأيت الأشجار أولا، وأنت على صواب، إذ إنني سأفعل كل شيء من أجل تحقيق أهدافي في المستقبل".

وذكر آخر: "يا إلهي، إنه في الواقع ما أنا عليه وما أريد أن أفعله".