تلقى قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير تهديدا بوجود قنبلة في منزله، مما دفع الشرطة إلى تفتيش المنزل.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا تلقى التهديد عبر رسالة على بريده الإلكتروني، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.
وكالات - أبوظبي
تلقى قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير تهديدا بوجود قنبلة في منزله، مما دفع الشرطة إلى تفتيش المنزل.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا تلقى التهديد عبر رسالة على بريده الإلكتروني، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا تلقى التهديد عبر رسالة على بريده الإلكتروني، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.